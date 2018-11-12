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4 ilde tonlarca balığa el konuldu

Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 4 ton 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgite tespit edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:10
4 ilde tonlarca balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 4 ton 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgite el konuldu.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli Ordu, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı denetimler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Samsun Balık Hali başta olmak üzere gemilerin karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dahil olmak üzere 259 noktada denetim yapıldığı kaydedildi.

Su ürünleri denetimleri av sezonu boyunca devam edecektir. Balıkçılar, su ürünleri komisyoncuları ve perakendecilerin getirilen yasaklara uyma mecburiyeti vardır. Özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları ve satışını yapmamaları gerekmektedir."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:10
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