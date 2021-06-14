4 ilde sağanak etkili oluyor

​​​​​​​Kocaeli'de sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitler ve bina saçaklarının altları ile tramvay duraklarına sığındı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde yağmur aralıklarla sürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı alt geçitler su altında kaldı.

Dün gece kent genelinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynaşlı'da Asar Deresi'nin taşması sonucu Darıyeri Yörükler köyünün merkezle bağlantısını sağlayan köprüde küçük çaplı hasar oluştu.

Belediye ekipleri, alt geçit ve köprüde çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Sanayi kavşağında oluşan su baskınları nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kontrollerini sürdürüyor.

Mudurnu ilçesinde de etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Karabük'te de öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Kurtuluş Mahallesi'ndeki yollarda su birikintilerine neden oldu.

Sürücüler, trafikte güçlükle ilerlerken, Karabük Belediyesi ve trafik ekipleri, yolların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor.

Karabük Valiliği de olası sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.