4 ilde okullar tatil edildi

Son günlerde yapılan kar uyarılarının ardından başlayan yağış etkisini artırırken bazı il ve ilçelerden art arda yüz yüze eğitime ara verildi. Bu iller arasında Van, Kars, Konya, Karaman ve Ordu bulunuyor.

Van'da eğitime kar engeli

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Kars'ta bir gün ara

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Konya'da 11 ilçe

Konya'da salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu'da 6 ilçe

Ordu'da yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar, eğitimin aksamasına neden oldu. Kar yağışının yoğun olduğu Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe ve Mesudiye ilçelerindeki kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Karaman'da 4 ilçe

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi. Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.