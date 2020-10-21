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Yerel 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yerel

4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:57:00 -
4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına illegal şekilde çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Ortaca ve Datça ilçeleri ile İzmir, Osmaniye ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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