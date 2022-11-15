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Gündem 4 ilde FETÖ operasyonu! gözaltılar var
Gündem

4 ilde FETÖ operasyonu! gözaltılar var

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 11:33:00 -
4 ilde FETÖ operasyonu! gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde 9 şüpheli tespit edildi.

Aralarında 2'si halen görevde astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.

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