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4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında, örgütle bağlantısı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

20 Kasım 2018 Salı 15:19
4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya, Uşak, Mersin ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 2'si ihraç edilen 5 asker ile 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. 7 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, Ankara, Konya ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesi'nde görevli 1 doktor da polislerce gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:19
  1. Zonguldak
  2. Uşak
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Mersin
  6. Ankara
  7. FETÖ/PDY'nin TSK yapılanması
  8. FETÖ operasyonu
  9. Gözaltılar var

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