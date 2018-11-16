4 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve ifadelerde adı geçen 3 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı tespit edilen 7 şahsın yakalanması için Antalya merkezli Ankara, Sakarya ve Kütahya’da operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

9 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.