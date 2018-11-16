THY- Banjul
0553 313 94 23

4 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

4 ilde düzenlenen FETÖ'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

16 Kasım 2018 Cuma 17:13
4 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı ByLock programını kullandığı tespit edilen ve ifadelerde adı geçen 3 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisakı tespit edilen 7 şahsın yakalanması için Antalya merkezli Ankara, Sakarya ve Kütahya’da operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

9 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 17:13
  1. Sakarya
  2. Kütahya
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. fetö
  6. operasyon
  7. gözaltı
  8. antalya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta ekipler seferber oldu! Uçurumun dibinde...
    1. Kahramanmaraş'ta ekipler seferber..
    2. Katar'dan büyük başarı! Uzaya fırlatıldı
    3. "İki de bir bakıyorum" diyen Bakan..
    4. İşte son yerel seçim anketi!
    5. Kleptomani nedir?
    6. Bir ipe dizilen zikir taneleri
    7. Giresun ve Ordu’da tefeci operasyonu:..
    8. 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi..
    9. Erzurumspor'da ayrılık!
    10. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    11. Otizm tehlikesi
    12. Hafta sonu hava nasıl olacak?
    13. AK Parti'de adaylık başvuru süresi..
    14. Saldırı hazırlığındaki DAEŞ'liler..
    15. TFF Tahkim Kurulu toplantısı gelecek..
    16. Aykut Kocaman'ın yeni takımı...
    17. Şefkat ve merhamet üzerine iyi..
    18. Aykut Kocaman hangi takıma transfer..
    19. Barbar İsrail'den gazetecilere engel
    20. Almanya'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"