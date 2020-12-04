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Sağlık 4 il sağlık müdürleriyle görüşen Bakan Koca, vaka artış oranlarını açıkladı
Sağlık

4 il sağlık müdürleriyle görüşen Bakan Koca, vaka artış oranlarını açıkladı

Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya il sağlık müdürleriyle görüşen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış oranı ve yoğun bakımlardaki yoğunluluk oranlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 22:11:00 -
4 il sağlık müdürleriyle görüşen Bakan Koca, vaka artış oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı yaptığı il değerlendirme toplantılarında bu illerde riskin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca 4 il sağlık müdürleriyle görüştü

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya valisi, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı çevrim içi olarak düzenlenen il değerlendirme toplantıları yapıldığını aktardı.

Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor. Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74, Sivas'ta artış yüzde 25, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66, Malatya'da artış yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.

Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım."

 

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