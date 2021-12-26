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Aktüel 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
Aktüel

4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 09:40:00 -
4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 6, Van'da 5 ve Bitlis'te 1 derece olacağı ön görülüyor.

Eğimli ve dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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