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Aktüel

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Üsküdar meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hayat geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü.

2020-04-23 12:47:51 -
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kalan Üsküdar meydanı havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hayat geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’un meydanları boş kaldı. Normal zamanlarda oldukça kalabalık olan Üsküdar meydanı da boş kalarak sessizliğe büründü.


Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

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