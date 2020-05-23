  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Osmaneli sokakları boş kaldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokalar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:52:50 -
4 günlük kısıtlamanın ilk gününde Osmaneli sokakları boş kaldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokalar boş kaldı. Vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.


Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da Türkiye’nin 81 ilinde başladı. Ramazan Bayramı sebebiyle ülke içi hareketliliğin yaşanmaması için ilan edilen 4 günlük kısıtlamanın amacı virüsü sona erdirmek. Bu kapsamda kısıtlamanın ilk günü olan arefe gününde Osmaneli’ nin cadde ve sokalar boş kaldı.


Normal şartlarda üst düzey yoğunluğun yaşanması gereken arefe gününde Osmaneli’nin cadde ve sokaklarında büyük bir sessizliğin olduğu görüldü. Kısıtlama dışında kalan tarım işçileri ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların sabah saatlerinde yollara düştükleri görüldü. Tarım işçilerinin ve işi gitmek zorunda olan vatandaşların ise maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.


Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve beraberinde Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutan Teğmen Eyüp Uzun 4 günlük kısıtlama nedeni ile ilçe girişlerinde uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetlemelerini yerinde inceleyip bilgi aldılar


Kaymakam Yavuz “4 günlük kısıtlama nedeni ile ilçe girişlilerinde ve ilçe içinde uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceledik. Gördük ki Osmanelili hemşerilerimiz kurallara riayet ediyorlar. Vatandaşlarımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını kutluyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı