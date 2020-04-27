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Aktüel

4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Bursa’da bazı vatandaşların araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara akın ettikleri görüldü.

2020-04-27 00:28:28 -
4 günlük kısıtlama sonrası vatandaşlar sokaklara akın etti

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Bursa’da bazı vatandaşların araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara akın ettikleri görüldü.



İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarası sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşların araçlarıyla trafiğe çıktığı ve yaya olarak da sokaklarda dolaşıp bankamatiklerden para çektikleri görüldü.

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