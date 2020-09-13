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Yerel 4 gündür süren Adana'daki yangında yeni gelişme
Yerel

4 gündür süren Adana'daki yangında yeni gelişme

Adana’nın Pozantı ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:02:00 -
4 gündür süren Adana'daki yangında yeni gelişme

Adana'nın Pozantı ilçesinde 9 Eylül tarihinde çıkan ve 4 gündür kontrol altına alınamayan orman yangınında yeni bir gelişme yaşandı.

Yangın kontrol altına alındı

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bugün kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın sonrası 4 gün boyunca Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangını söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Valisi Süleyman Elban, Pozantı’daki yangının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

9 Eylül'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yoğun müdahale gerçekleştirilmişti.

 

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