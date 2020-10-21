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Yerel 4 gündür her yerde aranıyordu! Genç kız bulundu
Yerel

4 gündür her yerde aranıyordu! Genç kız bulundu

Samsun'da ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunularak 4 gündür aranan Sıla A. polis ekipleri tarafından bir evde bulundu. Sıla A. kendi rızasıyla evden ayrıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:54:00 -
4 gündür her yerde aranıyordu! Genç kız bulundu

Samsun'da 4 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen 16 yaşındaki Sıla A. için ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Sıla A.'nın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşılırken, bulunması için çağrılar yapıldı.

Kendi rızasıyla ayrıldığını söyledi

Atakum ilçesinde bir eve gitmiş olabileceği değerlendirilen Sıla A.'yı bulmak için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'ndeki adrese gitti.

Evde bulunan Sıla A., polise verdiği ifadesinde, kendi rızasıyla evden ayrıldığını ve kaybolmadığını söyledi.

Sıla A., işlemlerinin ardından İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

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