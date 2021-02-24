4 günde 300 köye ulaşıldı! "Bu olağandışı bir çalışmaydı"

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından Sinop İl Özel İdaresi’ne gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yahya Çınkıl, “Zor şartlar altında çalıştık. Sıfırın altında 7’de Çakıldak köyünde 7 yaşında bir yavrumuza ulaşabildik. 500 metre bir alanı o gece arkadaşlar 2 saatte gidebildiler. Kar olmuş 2 metrenin üzerinde tipi şeklinde yağış devam ediyor. İş makinemiz önde arkada ambulans 2 saatte emin olun 500-600 metre yolu aşarak 7 yaşında bir yavrumuzu kurtarabildik. Böyle örneklerimiz de çoktur” diye konuştu.

Çınkıl şu bilgileri verdi: “300 tane köy yolumuzu perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günde sıfıra indirdik. Bu olağandışı bir çalışmaydı. Çünkü kar yüksekliği çok çok fazlaydı. Bu arkadaşlarımızın hepsini alnından öpmek lazım. 2 saat uykuyla çalışan operatörlerimiz oldu.”