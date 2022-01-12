4 gün içinde uygulanacak! İşgalci İsrail'den skandal karar
Terörist İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs’ün İseviyye mahallesinde bulunan yapım aşamasındaki bir cami için 'ruhsatsız olduğu gerekçesiyle' 4 gün içinde yıkım kararı aldı.
Terörist İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs’ün İseviyye mahallesinde bulunan yapım aşamasındaki bir cami için 'ruhsatsız olduğu gerekçesiyle' 4 gün içinde yıkım kararı aldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İseviyye mahallesinde 15 gün önce temeli atılan Takva Camisi için işgalci İsrail belediyesinden yıkım kararı çıktı.
Haberde, yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan cami için, 'ruhsatsız olduğu gerekçesiyle' çıkarılan yıkım kararının 4 gün içinde uygulanacağı kaydedildi.
Filistinliler de, sosyal medyadan “Camilerimiz yıkılamaz” etiketiyle caminin yıkımının durdurulması için kampanya başlattı.
Terörist İsrail polisleri, 3 Ocak’ta mahalleye baskın düzenlemiş ve cami inşaatını engellemeye çalışmıştı.