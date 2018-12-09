4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.09 Aralık 2018 Pazar 10:26
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgüte ait malzemeleri yok ediyorlardı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları öğrenildi.
Dün enselendiler
Eskişehir'de dün 3 ayrı adresteki hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirilmişti.
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