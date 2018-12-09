0553 313 94 23

4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

09 Aralık 2018 Pazar 10:26
4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüte ait malzemeleri yok ediyorlardı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları öğrenildi.

Dün enselendiler

Eskişehir'de dün 3 ayrı adresteki hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanan 4 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirilmişti.

FETÖ'cüler peruk ve takma sakal kullanmış... Yakalandılar

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:26
  1. Van
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Adliye
  5. FETÖ
  6. Eskişehir
  7. operasyon
  8. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    1. Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    2. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    3. Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
    4. Avrupa ülkeleri Irak'a söz verdi!..
    5. Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor
    6. Gören İzmirliler dehşete düştü.....
    7. CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı
    8. Resmen açıklandı! Irak kısıtlamaya..
    9. Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor
    10. CHP'nin kalesi 'Cumhur ittifakı'yla..
    11. Sivasspor çıkışını sürdürdü
    12. Erken seçime gidildi... Halk sandık..
    13. Dünyanın tek yüzer nükleer güç..
    14. Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha..
    15. Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
    16. Edirne'de jandarma, 44 göçmeni yakaladı
    17. Büyüme rakamlarında geri sayıma geçildi
    18. 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
    19. YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
    20. Cedi Osman'dan Wizards potasına 12 sayı
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!