4. Faz Sosyal Yardım Parası Olacak mı? Başvurusu Nasıl Yapılacak?

3.Faz sosyal yardım desteği başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden yapılması istendi. Bu süreç günümüzde hale devam ediyor. İhtiyacınızın olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken işlem başvuruyu sağlamak olacaktır. Üçüncü faz başvuruları alınmaya devam ederken, insanların aklında 4.Faz 1000 TL yardım desteği başvurusu olup olmayacağı geliyor. Bu sorunun oluşmasından pandemi döneminde insanların rahat bir şekilde çalışamamalarının çok etkili olması geliyor.

4.Faz Yardım Desteği Olacak mı?

1000 TL yardım desteği korona virüs döneminin başladığı Mart ayından itibaren sıra ile verilmeye başlandı. Birinci, ikinci ve son olarak da üçüncü faz adı altında bu yardımlar sağlandı. Üçüncü faz yardım başvuruları günümüzde hala devam ediyor. Bu sayede milyonlarca ihtiyaç sahibi aileye maddi destek sağlandı.

Ancak bu desteği bir kez alanların ikinci kez alınmasına izin verilmiyor. Yani ilk faz yani Mart ayında verilen yardımı alanlar bir daha bunu alamıyor. Aradan üç ay geçmesine rağmen bunun olmaması ihtiyaç sahiplerinin meraklanmasına neden oluyor.

Bu konu hakkında yani 4.Faz sosyal yardım başvurusu olacak mı sorusuna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapıldı. Bu durumun şuan için gündemlerinde olmadığını, zaten hali hazırda 3. Faz başvurularının devam ettiğinin de altını çizdi. İhtiyacı olduğunu düşünenlerin bu başvuruyu yapabileceğini belirttir.

Pandemi Sosyal Destek Başvurusu Sorgulama

E-devlet üzerinden yapılan pandemi sosyal destek başvuru işleminin sonucunu merak edenler, gene başvurdukları günde sorgulamayı aynı sistem üzerinden yapabilir. Ya da başvuru sorgulama işlemini hafta sonu yapabilirler. Başvurusu olumlu sonuçlananlar için ödemeleri İBAN numaraları üzerinden ya da PTT şubeleri üzerinden yapılacaktır. Bu konuda gerekli bilgi e-devlet üzerinden veya telefonlarına gelecek olan mesaj üzerinden hak sahiplerine iletilecektir.