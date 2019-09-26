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4. Etnospor 3-6 Ekim'de düzenlenecek

Geleneksel oyunların geniş kitlelerle buluşmasına katkıda bulunan "Etnospor Kültür Festivali"nin 4'üncüsü, 16 ülkenin katılımıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:40
4. Etnospor 3-6 Ekim'de düzenlenecek

4. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve festival Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü'nün katıldığı basın toplantısıyla Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı. 

Bilal Erdoğan, Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması kararı alındığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Festivalimizi burada yaparak, bu sahanın bundan sonra bu tür etkinlikler için kullanılmasına ve geleneksel sporlar alanında çalışan bir kuruluş olarak özellikle kurulacak millet bahçesinde geleneksel sporlara hizmet eden fonksiyonların da muhakkak da kalıcı olarak yaşatılmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz. Geleneksel sporlarda şiarlarımızda insan ve çevre dostu olma vardır. Millet bahçesi olarak tanımlanan yerlerde herhangi bir inşaat ihtiyacı duymaksızın, sadece çevre dostu yapılarla, hazırlıklarla geleneksel sporların yıl boyunca yapılabilmesi mümkün. Bununla ilgili hazırlıklarımız, projelerimiz var. Ümit ediyoruz ki karar vericiler bu sahayı planlarken geleneksel sporların da burada yaşatılmasına katkı sağlarlar."

DEK'in misyonunu, "Geleneksel sporların popülerleştirilmesi ve ihya edilmesi" şeklinde tanımlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz dünyanın tek renkliliğe gitmesinden endişe ediyoruz ve endüstri devrimiyle başlayan Batılılaşma serüveni içinde dünyada tektipleşmenin güçlendiğini, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, dünyada topluluklar arası düşmanlıkları, huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Bu yüzden sporun aslında kültürün en kitlesel sahası olduğundan hareketle geleneksel sporların yaşatılmasının dünyanın kültürel zenginliğine, dünyanın renkliliğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun için de sadece İstanbul merkezli bir konfederasyon olarak kendi topraklarımızdaki geleneksel sporları değil, dünyanın her tarafındaki geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz."

Erdoğan, 60 üzerinde ülkeden temsilci ve kurumla işbirliği yaptıklarını, niyet anlaşmaları imzaladıklarını aktararak, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde konuk ülkenin Arjantin ve Arjantin'in köklü geleneksel sporu patonun misafir olacağını bildirdi.

"Dünya Göçebe Oyunlarını 2020'de Türkiye’de gerçekleştireceğiz"

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Hakan Kazancı da festivalde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak 8 spor dalını barındırdıklarını aktararak şöyle konuştu:

"Bu spor dallarının festivalde tüm gençliğe ve dünya sathına yayılması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Federasyonumuz içerisinde güreş çeşitlerimiz var, aba, kuşak ve şalvar güreşi. Bizlerin Türklere ait olan atlı cirit oyunumuz var, atlı bir spor olan Rahman Vecidi var. Bunun yanında mangalayı da bünyemize katmak üzereyiz. Dünya Etnospor Konfederasyonu bünyesinde toplam 8 branşta katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl boyunca konfederasyonumuz adına bir kez yapılan festival dışında, yapılan etkinlik sayısı 2016’dan bu yana yüzde 300’lük bir artış oranı gösteriyor. Bu talep doğrultusunda oluyor. Sporcu sayımız arttığı için biz de bu teveccühe karşılık vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Kazancı, gerçekleştirdikleri sportif faaliyetleri dünya çapına yaymayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Yaptığımız sportif faaliyetleri sadece Türkiye sathında değil Allah nasip ederse, 3 kez Kırgızistan'da gerçekleştirilen geleneksel sporların olimpiyatı olarak adlandırılan Dünya Göçebe Oyunlarını inşallah 2020’de Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Sadece Türkiye değil tüm dünya sathına yayılmanın bir adımını atmış olacağız. Anne ve babalarımızdan gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanındaki etkinliğe getirmelerini tekrar rica ediyoruz." şeklinde konuştu.  

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, festivale Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün katkı sağlayacağını dile getirerek, "İnsanlığın başta barış, dostluk ve kültürün yaygınlaşması anlamında büyük bir fonksiyon ifade eden bu festivale çok önem veriyoruz. Bakanlık olarak festivalin daha da güçlenerek zenginleşmesi için tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Festival 

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "4. Etnospor Kültür Festivali"nin her yaş grubundan 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek. Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.

Festival, bu yıl Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel yemeklerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Kıl çadırlarda oba yaşamından tarihi el sanatları atölyelerine, kılıç kalkan gösterilerinden atlı gösterilere pek çok aktivite festival alanında sahne alacak. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin 7 bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:40
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