4 dünya devinden sürpriz Türkiye kararı!

İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika paketleme şirketi DW Reusables Türkiye'ye yatırıma odaklandı.

Dünya devlerinin Türkiye'ye ilgisi sürüyor.

Son günlerde mobilya, tekstil, ilaç ve paketleme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin üretim ve yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi dikkati çekti. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel ticaretin ciddi ölçüde aksamasının ardından ekonomik toparlanmanın başlamasıyla yeni sorunlar ortaya çıktı.

Ekonomilerin canlanması ile birlikte artan talep karşısında özellikle Asya ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya başladı. Uzun mesafelerdeki taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması pek çok yabancı uluslararası firma için Türkiye'yi cazip bir Yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürdü.

Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmalar artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneltti.

Yatırım planlarını duyurdular

Son birkaç gün içinde mobilya, ilaç , tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü lojistik altyapıya ve imkanlara sahip Türkiye'ye yönelik yeni yatırım planlarını açıkladı. İsveçli mobilya şirketi IKEA'nın Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, şirketin Türkiye'den daha fazla ürün almayı ve mevcut üretimini artırmayı planladığını duyurdu.

IKEA'nın koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolaplarını Türkiye'de üreteceği ve ihraç edeceği bildirildi. Polonya merkezli hazır giyim firması LPP da Avrupa'ya daha yakın olduğu için üretimin bir kısmını Asya'dan Türkiye'ye kaydırmak üzere çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Türk tekstil sektörü temsilcileri ile görüşmeler yaptıklarını belirten LPP yetkilileri, üretim maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen nakliye ve tedarik zinciri açısından Türkiye'nin daha avantajlı oluğunu ifade etti. Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim da Türkiye'ye önemli miktarda yatırım yapacaklarına vurgu yaptı.