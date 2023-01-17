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Yerel 4 çocuk annesinin feci ölümü! 5. kattan apartman boşluğuna düştü
Yerel

4 çocuk annesinin feci ölümü! 5. kattan apartman boşluğuna düştü

Hatay'da 4 çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, 5 katlı bir apartmanın giriş katı boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 16:15:00 -
4 çocuk annesinin feci ölümü! 5. kattan apartman boşluğuna düştü

Hatay’ın Payas ilçesinde 4 çocuk annesi, oturduğu apartmanın giriş katı boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın giriş katı merdiven boşluğunda bir kadının hareketsiz halde yattığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi.

Kadının öldüğü belirlendi

 

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 35 yaşındaki Ayşegül Sabancı'nın öldüğü belirlendi. 5'inci kattan düştüğü değerlendirilen ve olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni adli tıpa sevk edilen kadının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası kesinlik kazanacağı belirtildi.

35 yaşındaki Sabancı'nın 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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