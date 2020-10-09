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Aktüel 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
Aktüel

4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:20:52 -
4. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Çekmeköy Belediyesince düzenlenen ve bu yılki teması "Sağlık" olarak belirlenen 4. Çekmeköy Uluslararası Kısa film Yarışması başvuruları başladı.

Çekmeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında yoğun ilgi gören yarışmayla sağlığın değerinin ve sağlığa etki eden faktörlerin, sanatçıların gözünden anlatılması hedefleniyor.

Toplam ödülün 80 bin TL olarak belirlendiği yarışmanın jürisinde Birol Güven, Barış Başar, Ünal Yeter, Aydın Sarman, Erdem Baş, Yeşim Dalgıçer, Serdar Can, Erol Erdoğan, Ayşe Şahinboy Doğan ve Nihal Şen yer alıyor.

Sağlık temalı kısa filmleriyle yarışmaya katılmak isteyen sinemaseverler başvurularını, 25 Kasım'a kadar "www.cekmekoykisafilm.com" adresinden yapabilecek.

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren filmlerden birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL verilecek. Jüri Özel Ödülü 7 bin 500 TL ve mansiyon ödülleri de beş film için toplam 12 bin 500 TL olarak belirlendi.

Çekmeköy Belediyesi, 2016'da "Merhamet ve Adalet", 2017'de "İhanet ve Direniş: 15 Temmuz" ve 2018'de ise "Komşuluk" temalarıyla uluslararası kısa film yarışmaları düzenleyerek sinemaseverlerle buluşmuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışmalarında bugüne kadar yüzlerce film yarıştı.


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