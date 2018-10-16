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4 büyük üniversitede FETÖ operasyonu! Çok sayıda akademisyen gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilen 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

16 Ekim 2018 Salı 16:26
4 büyük üniversitede FETÖ operasyonu! Çok sayıda akademisyen gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim'de İstanbul merkezli, Sakarya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kişilerden 14'ünün KHK ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde oldukları belirlendi. Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:26
  1. Sakarya
  2. Gaziantep
  3. FETÖ operasyonu
  4. İstanbul Üniversitesi
  5. Yıldız Teknik Üniversitesi
  6. Gelişim Üniversitesi
  7. İstanbul Teknik Üniversitesi
  8. Gözaltılar var
  9. FETÖ/PDY

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