4 bin çiftçi ailesine devlet desteği

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 18 Kasım 2018 tarihinde yapılan sözleşme gereği, devlet desteği almak için dosya teslimi son başvuru tarihinin 30 Haziran 2019 olduğu bildirildi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, “Dekar başına 20 TL ile 40 TL arasında değişen desteklemelerle yaklaşık 6 milyon TL girdi sağlanacak. Simav’ın 18 bin 500 dekarlık göl arazisi için geçtiğimiz yılın 18 Kasım tarihinde kira sözleşmeleri tamamlandı. Ancak çiftçilerimiz hazırladıkları başvuru dosyalarını 30 Haziran 2019 tarihine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. Çiftçilerimiz desteklemelerden faydalanırken, dekar başına 40 TL kira ödeyecekler. Çiftçilerimize bol ürünlü bir yıl diliyoruz” dedi.