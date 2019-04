4 bin 300 TÜPRAŞ işçisinden Koç'a isyan: Sermayeye ders vermeliyiz

TÜPRAŞ işçileri ile Koç Holding arasında yürütülen toplu sözleşme sürecinin tıkanmasıyla işçiler eylemlerini sürdürüyor. Koç Holding, son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmadı ve süreç ara bulucu aşamasında. TÜPRAŞ işçileri sözleşme taleplerinin kabul edilmesi talebiyle hem de “Kıdem tazminatıma dokunma” diyerek 1 Mayıs’ta alanlarda olacağını duyurdu.

‘Genel grev çağrımızı yineliyoruz’

Petrol-İş Aliağa Şube İdari Sekreteri Veysel Gündüz, “2019-2020 TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesinde mücadelemiz devam ediyor. Önümüzde 1 Mayıs var ve bu mücadeleyi 1 Mayıs’a taşımak gibi bir derdimiz var” dedi. Hükümetin açıkladığı reform paketinin içindeki en önemli maddelerden bir tanesinin kıdem tazminatının fona devri olduğunu belirten Gündüz, “Başta konfederasyon olarak Türk- İş’in, Petrol-İş’in genişletilmiş temsilciler kurulunda almış olduğu genel grev kararı var. Bu genel grev çağrısını buradan yineliyoruz. 1 Mayıs’la ilgili başta kıdem tazminatı olmak üzere taşeron meselesi ve işçi sağlığı iş güvenliği üzerinden yeniden güçlü bir ses çıkarmalıyız” diye konuştu.

'Sermayeye ders vermeliyiz'

Türkiye emek hareketinin TÜPRAŞ toplu iş sözleşmesini takip edip işçilere destek vermesi gerektiğinin altını çizen Gündüz, “TÜPRAŞ sadece 4 bin 300 kişiyi ilgilendirmiyor, aynı zamanda Türkiye’deki emek hareketine yön verebilecek bir eylemselliğe doğru gidiyoruz. Çünkü ekonomik değeri ve oluşturduğu katma değer açısından Türkiye’de krize sebep olacak bir şirketten bahsediyoruz. Koç Holdinge bağlı olarak Arçelik, Beko gibi birçok kuruluş var. Hem TÜPRAŞ işçisi olarak hem de Türkiye işçi sınıfı olarak üretimden gelen gücümüz olduğu kadar tüketimden gelen gücümüzü de kullanmalıyız, sermayeye bir ders verebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

‘Haklarımıza yönelik saldırıları bertaraf edeceğiz'

Petrol-İş Aliağa Şube Yönetim Kurulu Üyesi TÜPRAŞ İşçisi İlker Yüksek de “Kazanılmış haklarımıza ciddi anlamda bir saldırı var. Ama biz TÜPRAŞ işçileri olarak bu saldırıları bertaraf edeceğiz” dedi.

Petrol-İş Aliağa Şube Yönetim Kurulu Üyesi TÜPRAŞ İşçisi Murat Eden de kazanılmış haklarından taviz vermek istemediklerini belirterek, “Bunu 1 Mayıs’ta alanlarda bütün işverenlere bütün sermaye sahiplerine göstereceğiz” dedi.

‘4 bin 300 çalışanı ile tüm TÜPRAŞ işçisi eylemdedir’

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay ise yaptığı açıklamada, “Aliağa, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’de eş zamanlı eylemlerimiz sürüyor. Mevcut haklarımızı korumak ve rafineride çalışan bir işçinin alması gereken bir ücret neyse öyle bir toplu sözleşme yapmaya kararlıyız. Bu saatten sonra 4 rafineride de her an her şey gelişebilir. 4 bin 300 çalışanı ile tüm TÜPRAŞ işçisi eylemdedir” dedi

TÜPRAŞ işçileri 4 ilde dün de eylemdeydi

4 bin 300 TÜPRAŞ işçisi ile Koç Holding arasında yürütülen toplu sözleşme sürecinin, Koç Holdingin son görüşmede de işçilerin hazırladığı taslağı konuşmaya yanaşmayıp tıkanması üzerine TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kocaeli, Kırıkkale ve Batman’da başlattığı uyarı eylemleri dün de devam etti. Fabrika kapısı önünde toplanarak açıklama yaparak taleplerini yineleyen işçiler, “Koç Holdingin devlet baskısı ile sözleşmeyi bitirmesine engel olacağız” dedi.

İzmir’de öğle arasına kadar süren eylemde işçiler fabrika içinde de yürüyüş ve sloganlarla yürüyerek seslerini fabrika yönetimine duyurmaya çalıştı.

Kaynak: Evrensel