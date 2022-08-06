4 bin 300 din görevlisi müjde bekliyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Sözleşmeli İmam Hatip, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı’na katılan ve yeterli kadro verilmediği için başarılı olmalarına rağmen yedek olarak bekleyen 4 bin 300 aday, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’dan müjdeli haber bekliyor.

“Diyanet İşleri Başkanlığı kadro talebinde bulunabilir”

“Sınav olduktan sonra 7 bin 850 kişinin ataması yapıldı” diyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Ancak 70 puan barajını geçen sayı daha fazladır. Kontenjan 7 bin 850 kişi olarak verildiği için bu kalan 4 bin 300 arkadaşımız başarılı olmalarına rağmen yedeklere alındı. Burada kurum yeni kadro talep edebilir. Şu anda yeni bir sınav yapılmadığı için yedeklerden görevlendirme yapabilir. Bu kurumun yetkisinde olan bir durumdur. Bekleyen arkadaşlarımızın da talebi bu yöndedir. 4 bin 300 kişi başarılı olmuştur. Yeni bir sınav yapılmasının anlamı da yoktur. Zaten şu anda 16-17 bin kişilik boş kadro var. Ayrıca yeni camilerimiz de yapılıyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız beklemek yerine oralarda değerlendirilebilir. Yeni bir sınav açılırsa büyük bir yığılma yaşanacak. Bu arkadaşlarımızın hepsi uzman arkadaşlarımız. Kendilerine yazık edilmemeli” ifadelerini kullandı.

“Ufak bir adımla sorun çözülebilir”

Mil Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da, “Bu arkadaşlarımızın hepsi sınavlarda başarılı olmuş uzman insanlardır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra barajı geçen binlerce arkadaşımız ne yazık ki yeterli kadro verilmediği için açıkta kaldı. Haklı olarak kendileri için de ek kontenjan talepleri var. Diyanet İşleri Başkanlığımız da henüz bu konuya dair net bir açıklama yapmadı. Bugün camilerimizde Kur’an Kurslarımızda ciddi açıklar var. Bu arkadaşlarımızın da talepleri var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın atacağı ufak bir adımla bu problem çözülebilir” şeklinde konuştu.