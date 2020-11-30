4 bacaklı doğan Somalili bebek şifayı Türkiye'de buldu

'Parazitik yapışık ikiz' ve 'ağır genitoüriner ve anorektal anomali' ile doğan Somalili bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Henüz 55 günlük olan bebek, Somali Mogadişu Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'parazitik yapışık ikiz' ve 'genitoüriner malformasyon tanıları' ile dünyaya gelmişti.

Türkiye'de operasyona alındı

'Parazitik yapışık ikiz' olmasının yanı sıra küçük bedeninde çok ağır anomalileri de bulunan bebeğin, yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilmesine karar verildi. Ameliyatın planlamasının ardından Somalili bebek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ayşenur Celayir'in koordinasyonunda uzman bir kadro tarafından operasyona alındı.

Operasyon yaklaşık 8 saat sürdü

Multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilen operasyonda, Prof. Dr. Celayir'e, SBÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinden Plastik Rekonstrüktif Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Perçin Caşkan, SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Talmaç, Anestezi Uzmanları Dr. Neslihan Başkılıç ve Dr. Ferah Alay Ünal da eşlik etti. Yaklaşık 8 saat süren operasyonda bebeğin, bir yandan fazlalık olan iki bacağı çıkarılırken, diğer taraftan da genitoüriner ve bağırsak sistemini ilgilendiren anomalileri de düzeltildi.