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Yaşam 4 aylık bebeğini tabancayla öldürüp, eşini yaraladıktan sonra intihar etti
Yaşam

4 aylık bebeğini tabancayla öldürüp, eşini yaraladıktan sonra intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-03-31 02:02:00 -
4 aylık bebeğini tabancayla öldürüp, eşini yaraladıktan sonra intihar etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, 4 aylık bebeğini tabancayla öldürüp, eşini omuzundan yaraladıktan sonra kendini de başından vurdu. Hastaneye kaldırılan karı- koca tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çaldıran ilçesinde meydana geldi. Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan, iddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve ismi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, önce 4 aylık bebeğini tabancayla vurdu, daha sonra eşini yaralayıp, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlerken, uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz bebeğin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, tedaviye alınan çiftten uzman çavuşun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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