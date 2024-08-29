4 ay önce yapılan suç duyurusuna dikkat! Metrobüs faciası göz göre göre gelmiş
İstanbul, Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı metrobüs kazası gündemi altüst ederken, aylar önce bir vatandaşın, kazanın yaşandığı mevki hakkında uyarı tweet’i attığı ve CHP’li İBB’nin kılını bile kıpırdatmadığı ortaya çıktı.
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Bugün Türkiye, İstanbul’dan gelen metrobüs kazası haberiyle sarsıldı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıktı, karşıdan gelen metrobüse çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 28 kişi yaralandı.
Yaşanan kaza akıllara CHP’li İBB’nin ulaşımı soktuğu rezil krizi getirdi. Liyakatli kadroları boşaltan ve yandaşları işe sokan İmamoğlu, başta toplu ulaşım sektörü olmak üzere İstanbul’da birçok sektörü rezil etti.
Aylar önce uyarmış
Ömer isimli bir vatandaşın, bugün kazanın yaşandığı mevki hakkında aylar önce paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda vatandaşın, “Ölümlü kaza yaşanacak” demesi dikkat çekti. Söz konuyu mesaj şu şekilde: