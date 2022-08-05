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Gündem 4 ay önce açılışını yapmıştı... İmamoğlu aynı kütüphaneyi yeniden açtı
Gündem

4 ay önce açılışını yapmıştı... İmamoğlu aynı kütüphaneyi yeniden açtı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi bir kez daha törenle açtı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 15:40:00 -
4 ay önce açılışını yapmıştı... İmamoğlu aynı kütüphaneyi yeniden açtı

AK Parti döneminde yapımına başlanan projeleri sahiplenen ve verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi tekrar açtı.

Nisan ayında açılış yapmıştı

1 Nisan 2022 tarihinde Kasımpaşa Peyami Safa, Esenyurt Gülten Akın ve Büyük İstanbul Otogarı'nda yer alan Evliya Çelebi kütüphanelerini hizmete açan İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği törenle Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden açtı.

150 günde 150 proje töreni kapsamında Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden hizmete alan İmamoğlu'nun kütüphaneyi 4 ay önce açtığı görüntüler gündem oldu.

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