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4 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan trafik kazasında yapılan ilk araştırmalar sonucu otobüste yaşanan teknik arıza nedeniyle frenlerin boşaldığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:13:00 -
4 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Sabah saatlerinde KKTC'ye gidecek askerleri taşıyan bir yolcu otobüsünün Mersin'in Mut ilçesinde devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu.

Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Kaza sonrası olay yerine giderek açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "İlk aldığımız bilgilere göre frende teknik bir arıza meydana geldiği bilgisini aldık" ifadelerini kullandı.

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