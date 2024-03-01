4 adet TOLUN, 4 farklı hedef! Bakan şaşıp kalacak: Savaş uçakları, TİHA ve SİHA’larla Türkiye hamleyi yaptı

28 Şubat 2024 tarihinde TOLUN 4’lü atış testi icra edildi. Testte 30 km menzildeki dört farklı hedef, F-16’ya entegre SADAK-4T Çoklu Taşıma Salanı’ndan bırakılan ASELSAN TOLUN Mühimmatları ile yüksek irtifadan tek komut ile başarıyla vuruldu.

SADAK-4T Salan Sisteminden TOLUN Mühimmatlarıyla çoklu hedeflere yapılan atış ile Trük savunma sanayiinin Türk Hava Kuvvetlerine kazandıracağımı kuvvet çarpanı bir yetenek daha başarıyla test edilmiş oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gelişmeyle ilgili açıklamasında “Dünyada çok az ülkede var olan oyun değiştirici bir yeteneği daha Ordumuza kazandırdık. Hava Kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü pekiştirecek ASELSAN TOLUN Güdümlü Mühimmatıyla tek uçakla bir sortide 8 farklı hedefe kadar hassas vuruş yetkinliği kazanılmış oldu. TOLUN Güdümlü Mühimmatlarıyla uzun mesafeden yapılan çoklu atışta tüm hedefler farklı açılardan yüksek hassasiyet ile vuruldu. Milli salan sistemimiz SADAK-4T ile kullanılan maliyet etkin ve hava savunma sistemlerine karşı saturasyon etkisi yüksek bir çözüm olan TOLUN, daha gelişmiş kabiliyetlerle de donatılıcak.

Ülkemiz ve Milletimiz için ilkleri başarmaya, devam edeceğiz. Savaş Uçaklarımıza, TİHA ve SİHA’larımıza güç katmak için gece gündüz çalışacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

ASELSAN tarafından geliştirilen SADAK-4T ve TOLUN sayesinde tek komutla 8 farklı hedef aynı anda imha edilebilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SADAK-4T

savunmasanayiidergilik'e göre: Çoklu Taşıma Salanları (ÇTS), Güdümlü mühimmatların savaş uçaklarına entegrasyonunun yapılabilmesini ve bu uçaklardan atılmalarını sağlayan kritik birimlerdir.

ÇTS, 4 adet TOLUN (Minyatür Bomba) taşıyabilen, F-16 uçağının iki istasyonuna takılarak bir sortide 8 farklı hedefe saldırı imkânı sağlayan taşıma salanıdır.

Özellikler

- 4 adet TOLUN (Minyatür Bomba) taşıma ve salma

- Akıllı mühimmat yönetimi

- Uçuş Öncesi ve Esnası Planlama

- Göreve Hazır Olma Kolaylığı ve Düşük bakım ihtiyacı

- Hızlı ve kolay silah yükleme /indirme

TOLUN

TOLUN, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) güdümlü bir mühimmattır.

F-16 platformunda her bir kanatta SADAK-4T aracılığı ile 4 adet TOLUN mühimmatı taşınabilmekte olup, bu sayede tek sortide 8 farklı hedefin etkisiz hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

Uçaktan bırakılmadan önce kapalı olan kanatlar, uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra açılır ve en uzun menzil için gerekli aerodinamik kaldırma kuvvetini sağlar.

Yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı etkin olarak kullanılabilen MB, 55 km menzil içindeki 1 metre kalınlığında basınçlı betonu (5000 PSI dayanım gücüne sahip) delme ve içeride patlama özelliklerine sahiptir.

Yüksek hassasiyette istenilen hedefi vurma özelliği ve düşük ikincil hasar özelliği ile şehir çatışmalarında ve sivil yerleşimin olduğu bölgelerde, stratejik hedeflerin imha edilmesinde etkin olarak kullanılabilir.