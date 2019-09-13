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3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 3X3 StreetBall (Sokak Basketbolu) Turnuvası sona erdi.

13 Eylül 2019 Cuma 15:59
3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen 3X3 StreetBall (Sokak Basketbolu) Turnuvası sona erdi. 128 sporcunun katıldığı turnuvanın şampiyonu Hido adlı takım oldu.


Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 3X3 StreetBall Turnuvası sona erdi. Gökmeydan Spor Kampüsü’nde gerçekleşen 3X3 StreetBall Turnuvası, iki gün sürdü. 32 takım, 128 sporcu, 12 hakemin katıldığı 3X3 StreetBall Turnuvası, eleme usulü olarak 15 dakikalık maçlar şeklinde oynandı. Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın birincisi Hido oldu. Turnuvanın ikinciliğini Paspas kazanırken üçüncülüğü ise Yaşlılar göğüsledi. Turnuvaya katılan bütün takımlara çeşitli hediyeler ile madalya ve katılım sertifikası verildi. Dereceye girenlere ise sırt çantası, kol saati, kamp sandalyesi tişört hediye edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:59
  1. odunpazarı

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