3onedata, iki yönetilebilir anahtar modelini piyasaya süreceğini duyurdu

Profesyonel endüstriyel iletişim ekipmanları ve çözüm sağlayıcısı 3onedata, endüstriyel seviyede iki yönetilebilir anahtarı piyasaya süreceğini duyurdu.

Profesyonel endüstriyel iletişim ekipmanları ve çözüm sağlayıcısı 3onedata, 5 adet 100M Ethernet portlu IES2005 ve 8 adet 100M Ethernet portlu IES2008 olmak üzere endüstriyel seviyede iki yönetilebilir anahtarı piyasaya süreceğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, tam yönetimli anahtarların, otomasyon sisteminin bütününe kurulumu oldukça pahalı olabildiği, pek çok müşterinin, uygulamalarında bu yönetim özelliklerini gerektirmediğini belirttiği aktarıldı. Bu nedenle şirketin, temel yönetim özellikleri sergileyen iki model geliştirdiği kaydedildi.

Ürünler hakkında şu bilgiler verildi:

’’Endüstriyel alanlarda ağ kararlılığı ve kolay yönetilebilirlik sağlamak amacıyla IES2005 ve IES2008’de döngü algılama, yayın fırtınası önleme, akış kontrolü ve VLAN işlevleri mevcuttur. Döngü algılama, veri aktarım güvenilirliği sağlarken yayın fırtınası önleme özelliği ise cihazların veri aktarımını fırtına girişimine karşı koruyarak ağ kurma cihazlarının bant genişliği kullanımını geliştirmektedir. Akış kontrol işlevi ise veri paketi kaybını önleyerek veri aktarım bütünlüğü ve güvenliği sağlamaktadır. VLAN işlevi, ağ yönetimini esnekleştirmektedir. Zorlu endüstriyel ortamlara daha iyi uyum sağlamak amacıyla IES2005 ve IES2008, ürünleri tuz püskürtme korozyonuna karşı korumak için tuz püskürtmeye dayanıklı vida kullanmakta ve müşterilerin işletme ve bakım masrafını azaltmaktadır’’.