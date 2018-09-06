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3'lü zirve öncesi Cumhurbaşkanlığından Suriye açıklaması

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek olan Suriye zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama geldi. Açıklamada, 'Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacak.' denildi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:01
3'lü zirve öncesi Cumhurbaşkanlığından Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla gerçekleşecek olan üçlü zirve toplantısı yarın Tahran'da yapılacak. Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zirve toplantısında, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabalar ele alınacak.

Toplantıda, ikincisi geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşmiş olan üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi ve ileriye yönelik atılabilecek adımların tespit edilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya Federasyonu'yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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