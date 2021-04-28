Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Kısa bir süre içinde Rus aşısının da devreye girmesi bekleniyor. Peki, 3.doz aşı yapılıyor mu?

3.doz korona aşısı yapılacak mı? Her yıl korona aşısı yapılacak mı?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aşının korumasının zamanla azaldığını, ilk 6 aylık verilere göre aşının 6 ayda etkisinin yüzde 95’den yüzde 91’e düştüğü bilgisini paylaşan Şahin, "8 ay sonra aşı korumasına neden olan antikorların önemli ölçüde düştüğünü görüyoruz. Aşı korumasını yeniden yaklaşık yüzde 100'e geri getirmek için üçüncü doz aşı olmaya ihtiyaç var. Bu üçüncü doz 9 ay sonra veya en geç 12 ay sonra yapılması korumanın yukarıya çıkarılmasına yardımcı olur. Buna da 'booster' aşı deniyor. Daha sonra her yıl veya her 18 ayda bir aşı olmaya ihtiyaç duyulacağını varsayıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de Çin ve Alman aşıların 28 gün aralıklarla iki doz halinde yapılıyor. Aşıların 3. Dozunun uygulanıp uygulanmayacağı, her sene aşının tekrar edip etmeyeceği ise henüz Sağlık Bakanlığınca açıklanmadı.