3D Secure nedir? 3D Secure ne işe yarar? 3D secure nasıl kullanılır?

İlk defa Visa tarafından kullanıma giren 3D secure, internet üzerinden güvenli alışveriş yapmanıza yardımcı olan bir protokoldür. İnterneten yapılan ödemelerin daha güvenli olması amacıyla kullanılmaktadır. Alışveriş yapmak istediğiniz internet sitelerinde 3D secure koruması bulunduğu zaman güvenli bir şekilde kredi veya banka kartı aracılığı ile alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Günümüzde birçok internet sitesinde 3D secure aktif olarak kullanılmaktadır.

3D secure nasıl kullanılır?

3D secure koruması ile yapılacak olan güvenli alışverişlerde ilk önce kart bilgilerinin güvenliğini korumak amacı ile özel bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Akabinde ise kayıtlı cep telefonunuza SMS olarak gelen şifreyi girdiğiniz takdirde 3D secure koruması ile güvenli bir şekilde alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

3D Secure olmayan internet sitelerinden alışveriş yapmak

İnternet üzerinde artan her türlü dolandırıcılık tehlikelerine karşı olarak 3D secure oldukça güvenli bir alışveriş imkanı sağlamaktadır. İsteğe bağlı olarak 3D secure koruması bulunmayan alışveriş sitelerden de kart bilgileriniz ile alışveriş yapabilirsiniz. Ancak her türlü dolandırıcılık ihtimaline karşın olarak güvenli bir şekilde kart bilgileri ile alışveriş yapmak isteyenler için 3D secure koruması bulunmayan sitelerden alışveriş yapılması tavsiye edilmeyen bir durum. Zira kart bilgileriniz bir başkası tarafından ele geçirilebilir.