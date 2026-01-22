  • İSTANBUL
SON DAKİKA
39 yıllık et firması iflas etmek üzere

Giriş Tarihi:
39 yıldır faaliyet gösteren Seret Et'in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte geçici ve kesin mühletler ile tüm tedbirler kaldırıldı. Şirket, alacaklılara karşı yasal korumasını yitirdi.

Et ve gıda sektöründe 39 yıllık geçmişe sahip olan Seret Et ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Servet Bekar tarafından açılan konkordato davasında karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/317 esas numaralı dosya kapsamında görülen davada, konkordatonun tasdiki ve kesin mühlet verilmesi taleplerini reddetti.

TÜM KORUMA KARARLARI KALDIRILDI

Mahkeme, 15 Ocak 2026 tarihli duruşmada verdiği kararla, şirket ve ortak hakkında daha önce verilen geçici mühlet, kesin mühlet ve konkordato kapsamında uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte şirket, konkordato sürecinde sağlanan yasal korumaları tamamen kaybetmiş oldu.

