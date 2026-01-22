İstanbul'da dev kumar operasyonu! Milyarlık vurgun yapan "sosyete" isimleri tutuklandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve milyonlarca liralık kara para trafiğinin deşifre edildiği yasa dışı bahis soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "suçtan elde edilen mal varlığının aklanması", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadeleri alınan Soylu ve Şanlı tutuklanmaları, Basav ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Burak Soylu ve Cihan Şanlı'nın tutuklanmasına, Yavuz Basav'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
