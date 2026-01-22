  • İSTANBUL
Dünya Davos’ta Gazze Barış Kurulu imza töreni düzenleniyor
Dünya

Davos’ta Gazze Barış Kurulu imza töreni düzenleniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump, Davos Zirvesi'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde konuşuyor. Trump, "Bugün dünya benim sayemde daha zengin, daha barışçıl" dedi.

Barış Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim.

ABD ekonomisi iyiyse herkes iyidir. Biz 18 trilyon dolarlık yatırım yaptık ülkemizde. Ticaret açığımızı yüzde 77 oranında azalttık. Bunu sadece 1 yıllık dönemimde yaptık.

Bugün dünya daha barışçıl. Dünyanın birçok yerinde yangınları söndürdük. Bazı yerlerde 35 yıldır süren savaşlar vardı, biz bunları bitirdik.

8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke.

Dün Mısırlılarla bir araya geldim. Nil Nehri'yle ilgili zor bir durum var orada. Benim ikinci Başkanlık dönemimde her şey daha hızlı ilerliyor.

Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı.

Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor. Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur."

Ayrıntılar geliyor...

