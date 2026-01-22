Sancaktepe'de korkutan kaza! İETT otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgilere göre, Kemal Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki iki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçların bir kamyonet ve iki otomobile de çarpmasıyla olay bir anda zincirleme kazaya dönüştü. Kazanın şiddetiyle otobüslerin camları patlarken, araç içindeki yolcular büyük panik ve korku yaşadı.