  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD adaleti tutukluları tek tek öldürüyor PKK Avrupa’yı yakıyor! Biraz da siz uğraşın Beşar Esad’ın amcası "Hama Kasabı" Rıfat Esad Öldü! Mazlumların Kanı Elindeydi Binlerce tarihi geçmiş ürün, etiketi değiştirilerek piyasaya sürüldü! Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini Grönland pazarlığında Avrupa geri adım mı attı? Trump, NATO ile anlaştı, gümrük tarifelerini durdurdu! Trump'a rağmen Küba'ya tam destek NATO’dan Trump’a "yalnız değilsin" mesajı! Rutte: ABD’ye saldırı olursa tüm müttefikler yanında! İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle! Sınırlarda kuş uçurtulmuyor! 81 ilde dev operasyon: Yüzlerce kaçak yakalandı!
Gündem Kamer Genç’i bu kez "kuru kuru" andılar! Özgür Özel’den rakısız mesaj
Gündem

Kamer Genç’i bu kez "kuru kuru" andılar! Özgür Özel’den rakısız mesaj

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kamer Genç’i bu kez "kuru kuru" andılar! Özgür Özel’den rakısız mesaj

Daha önce Tunceli’deki mezar başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın başını çektiği bir grubun kadeh kaldırarak sergilediği skandal görüntüler hafızalardaki tazeliğini korurken, Kamer Genç’in 10’uncu ölüm yıldönümünde bu kez "farklı" bir tablo ortaya çıktı. Geçmişte mezarlık adabını hiçe sayan görüntülerle milletin vicdanını sızlatan CHP yönetimi, bu yıl sosyal medya üzerinden taziye yayınlamakla yetindi.

Her fırsatta "milletin değerlerine saygılıyız" maskesi takan ancak ilk fırsatta İslam’ın ve Anadolu’nun kutsallarını hedef alan zihniyet, Kamer Genç’in mezarı başında rakı içerek büyük bir saygısızlığa imza atmıştı.

 

 

Mezarlıkta rakı skandalı unutulmadı

Kamuoyunda büyük tepki çeken o görüntülerde, mezar başında dua etmek yerine içki masası kuran Özgür Özel ve ekibi, bu kez benzer bir skandala imza atıp atmadığı konusunda sessizliğe büründü. Mezarlıkta tekrar bir "demlenme" seansı yapılıp yapılmadığına dair bilgi alınamazken, bu sessizlik "Milletin tepkisinden mi korktular?" sorusunu akıllara getirdi.

 

Özgür Özel’den "kuru" mesaj

Mezar başında kadeh kaldırmayı "anma töreni" sanan Özgür Özel, bu kez sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamakla yetindi. Özel, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

 

Değerlerden kopuk siyasetin aynası

Siyaset hayatı boyunca milli ve manevi değerlerle kavga eden Kamer Genç’in ardından, CHP’li isimlerin sergilediği tutum, partinin içindeki savrulmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Mezar başını meyhaneye çevirenlerin bugün "rahmet" mesajları yayınlaması, milletin ferasetinden kaçmayan bir tiyatro olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Daha önce kadeh kaldıranlar bu yıl neden sadece mesaj atıyor?" diyerek CHP liderliğinin samimiyetini sorguladı.

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!
Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

Gündem

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: "MSB de bu yanlıştan dönmelidir!"
CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

Gündem

CHP’den Avcılar’daki alkol skandalını aklama çabası: “MSB de bu yanlıştan dönmelidir!”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23