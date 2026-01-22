Kamer Genç’i bu kez "kuru kuru" andılar! Özgür Özel’den rakısız mesaj

Her fırsatta "milletin değerlerine saygılıyız" maskesi takan ancak ilk fırsatta İslam’ın ve Anadolu’nun kutsallarını hedef alan zihniyet, Kamer Genç’in mezarı başında rakı içerek büyük bir saygısızlığa imza atmıştı.

Mezarlıkta rakı skandalı unutulmadı

Kamuoyunda büyük tepki çeken o görüntülerde, mezar başında dua etmek yerine içki masası kuran Özgür Özel ve ekibi, bu kez benzer bir skandala imza atıp atmadığı konusunda sessizliğe büründü. Mezarlıkta tekrar bir "demlenme" seansı yapılıp yapılmadığına dair bilgi alınamazken, bu sessizlik "Milletin tepkisinden mi korktular?" sorusunu akıllara getirdi.

Özgür Özel’den "kuru" mesaj

Mezar başında kadeh kaldırmayı "anma töreni" sanan Özgür Özel, bu kez sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamakla yetindi. Özel, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kamer ağabey, doğruyu söylemekten vazgeçmeyen, inandığı değerlerden sapmayan bir siyaset insanı, kıymetli bir büyüğümüzdü. Çok özledik, hiç unutmadık. Vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

Değerlerden kopuk siyasetin aynası

Siyaset hayatı boyunca milli ve manevi değerlerle kavga eden Kamer Genç’in ardından, CHP’li isimlerin sergilediği tutum, partinin içindeki savrulmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Mezar başını meyhaneye çevirenlerin bugün "rahmet" mesajları yayınlaması, milletin ferasetinden kaçmayan bir tiyatro olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "Daha önce kadeh kaldıranlar bu yıl neden sadece mesaj atıyor?" diyerek CHP liderliğinin samimiyetini sorguladı.