O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti

Norveç yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Barış Kurulu"na katılmayacaklarını açıkladı.

Norveç yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Barış Kurulu"na katılmayacaklarını açıkladı.

Norveç hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu "Gazze Barış Kurulu"na katılmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Kristoffer Thoner açıklasınmada "Bu öneri, ABD ile daha fazla diyalog gerektiren bir dizi soruyu gündeme getiriyor" dedi.

 

Thoner sözlerini şöyle sürdürdü:

"Norveç bu nedenle Barış Kurulu için önerilen düzenlemelere dahil olmayacak ve bu nedenle Davos'taki imza törenine katılmayacaktır. Ancak ABD ile yakın iş birliğini sürdürecektir."

Trump'ın Barış Kurulu başlangıçta Gazze'nin yeniden inşasını denetlemek için tasarlanmıştı. Ancak kurulun tüzüğü, kapsamının Filistin topraklarıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Thoner "Norveç için bu teklifin BM gibi yerleşik yapılarla ve uluslararası taahhütlerimizle nasıl ilişkilendirileceği önemlidir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Barış Kurulu planı birçok kesim tarafından Birleşmiş Milletler'e bir alternatif olarak görülüyor.

Avrupalı birçok devletin bu kurula katılması beklenmiyor.

Kaynak: Mepa News

