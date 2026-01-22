Soğuk dalga vurdu: Doğal gaz rekor kırdı

ABD doğal gaz vadeli işlemleri, şiddetli soğuk hava dalgasının üretimi aksatabileceği ve ısınma amaçlı yakıt talebini artıracağı endişeleriyle 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Vadeli kontratlar yüzde 13’e varan bir yükselişle milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 5,502 dolara tırmandı. Bu hareketle birlikte doğalgaz, geçtiğimiz iki günde yüzde 50'den fazla değer kazanarak 1990 yılına kadar uzanan kayıtlarındaki en büyük haftalık yükseliş yoluna girdi.

Fiyatlardaki bu sert yükselişin temelinde, ABD'nin güney eyaletlerinde beklenen düşük sıcaklıklar yatıyor. Boru hatlarının içindeki suyun donarak akışı durdurması (freeze-off) riski, tam da tüketimin zirve yapacağı dönemde arz güvenliğini tehlikeye atıyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) verileri, ülkenin üçte ikisinde mevsim normallerinin altında sıcaklıkların beklendiğini doğruluyor.

ABD'deki olası üretim kesintilerinin sadece iç piyasayı değil, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı yoluyla Avrupa ve Asya pazarlarını da etkilemesi bekleniyor.

Avrupa'da doğal gaz vadeli işlemleri son bir haftada yüzde 18’den fazla değer kazandı.

Japonya'da da artan enerji talebiyle elektrik fiyatları Çarşamba günü son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, hem ABD hem de diğer bölgelerdeki soğuk hava dalgalarının devam etmesi durumunda envanterlerdeki düşüşün hızlanabileceği ve fiyat oynaklığının sürebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.