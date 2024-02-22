39 ilçeden 5’inin adayı Erzincanlı! Hayrola Erzincan, İstanbul’a mı taşındın?
Ekrem İmamoğlu öncülüğünde hazırlanan listedeki 5 ilçenin başkan adayının birden, Erzincanlı olması dikkat çekiyor.
CHP'nin İstanbul için gösterdiği adaylardan 5'inin birden Erzincanlı olması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
İmamoğlu öncülüğünde hazırlanan aday listesinde; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Akpolat'ın akrabası Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat, Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Erzincanlı adaylar olarak öne çıktı.
CHP'nin adaylarının Erzincalı olması sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasına girdi: