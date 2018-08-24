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3800 yıllık şikayet mektubu tercüme edildi

İngiltere'de sergilenen 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olduğu ifade edildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 13:55
3800 yıllık şikayet mektubu tercüme edildi

İngiltere'de British Museum'da sergilenen 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği belirtiliyor. Sümerler döneminden kalma tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor. Uzmanlar, çivi yazısıyla yazılan uzun mektup için harcanan zamanın müşterinin mağduriyet ve öfkesininin derecesini yansıttığını söylüyor.

CHİCAGO ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN TERCÜME EDİLDİ

11.6 santimetre boyundaki ve 2.6 santimetre kalınlığındaki tablet, Irak'ın güneyindeki antik Ur (Bugünkü adıyla Tel el Mukayyer) kentinde bulunmuştu. Akad dilinde yazılan tabletin Chicago Üniversitesi tarafından yapılan tercümesi sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandı.

"KÖTÜ MALI REDDETME HAKKIMI KULLANACAĞIM"

Bir ulakla gönderilen mektupta, Nanni adlı tüccar toptancı Ea-Nasir'e özetle şöyle diyor; "Bana geldiğinde Gimil-sin'e iyi kalite külçeler vereceğini söylemiştin. Ama sözünü tutmadın. Ulağım Sit-Sin'i, kötü külçeler verip 'Almak istiyorsan al, almayacaksan çek git' deyip gönderdin. Benim gibi birine nasıl bu kadar saygısız davranırsın? Sen beni ne sanıyorsun? Daha önce sana bizim gibi beyefendi ulaklarla birkaç kez para gönderdim. Ama sen onları eli boş halde, hem de düşman topraklarından geri yolladın. Ulağıma saygısızlık ettin. Paramın tamamını geri istiyorum. Şunu bil ki bundan sonra senden kötü kalite bakır almayacağım. Külçeleri kendi iş yerimde tek tek ben seçeceğim. Kötü malı reddetme hakkımı kullanacağım."

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 13:55
  1. Chicago Üniversitesi
  2. İngiltere
  3. Irak
  4. Söz
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