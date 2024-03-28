38 yıldır ‘cansız’ şehir: Pripyat
Nükleer faciadan önce Çernobil'in hayat verdiği Pripyat kenti 38 yıldır sessizliğini koruyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/38-yildir-cansiz-sehir-pripyat-79956
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Nükleer faciadan önce Çernobil'in hayat verdiği Pripyat kenti 38 yıldır sessizliğini koruyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/38-yildir-cansiz-sehir-pripyat-79956
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