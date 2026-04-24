38 yıl sonra yeniden adım attı: Figen Büyükdağ protezine kavuştu

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çocukken geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden Figen Büyükdağ, 38 yıl sonra Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi sayesinde tam uyumlu protezine kavuşarak yeniden rahat yürümeye başladı.

Çocukken geçirdiği trafik kazasında 7 yaşındayken sol bacağını kaybeden 45 yaşındaki Figen Büyükdağ, 38 yıldır arzuladığı tam uyumlu proteze Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi sayesinde kavuştu. Hayata sıkı sıkı bağlı olan Büyükdağ mutluluğunu paylaştı.

Büyükdağ, İskenderun ilçesinde 7 yaşındayken ekmek almak için çıktığı yolda kamyonun çarpması sonucu yaralandı.

Hastanede sol bacağı diz üstünden ampute edilen Büyükdağ, engeline rağmen hayata tutunup Haşim Büyükdağ ile evlendi. Büyükdağ, akciğer kanserine yakalanan hayat arkadaşının 2017'de yaşamını yitirmesiyle o yıllarda biri 6, diğeri 10 yaşında olan oğullarıyla baş başa kaldı.

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan Büyükdağ, geçimini sağlamak amacıyla Muradiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kurduğu sacda yufka pişirmeye başladı. Ekmekleri önce komşularına daha sonra marketlere satan Büyükdağ, hayırseverlerin desteğiyle aldığı geçici protezlerle rahat hareket edemeyince 8 ay önce Valilik ve Fiziksel Engelliler Vakfınca açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

ZORLU BİR HAYATIM OLDU AMA PES ETMEDİM

Vakıf doktorlarınca alınan ölçünün ardından 2 çocuk annesi kadına özel protez tasarlandı.

Merkezde 30 Ocak'ta takılan protezle daha iyi yürümeye başlayan Büyükdağ, haftada 2 gün fizyoterapi görüyor. Figen Büyükdağ, hayatının çocuk yaşlardan itibaren zorluklarla geçtiğini ama pes etmediğini belirterek, "İnsanın başaramayacağı, yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. Çok zor süreçlerden geçtim ve hiçbir şekilde yılmadım, hep 'başarırım' dedim ve başardım." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23