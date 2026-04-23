Gündem Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı
Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı

Türkiye kırmızı bültenle arıyordu! Tayland'da yakalandı

Türkiye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan bir binaya ilişkin hakkında kırmızı bülten bulunan müteahhit, Tayland'da yakalandı.

Türkiye'den 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan bir bina sonrası firar eden müteahhit yıllar sonra yakalandı. Tayland Göçmenlik Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, dün Tayland'ın Pattaya şehrinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında, Interpol tarafından uluslararası kırmızı bültenle aranan 76 yaşındaki Abdullah Ayababa isimli müteahhit gözaltına alındı.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin Türkiye tarafından Interpol'e bildirildiği ve bir süredir Tayland'da ikamet ettiğinin tespit edildiği, ardından kaldığı adrese operasyon düzenlendiği aktarıldı. Ayababa'nın, Türk emniyet birimleriyle kurulacak koordinasyonun ardından ülkesine iade edileceği ifade edildi.

 

DEPREMDE 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'da bulunan Sami Bey Apartmanı'nın yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmalarda, binanın yapımında standartlara aykırı malzeme kullanıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında sorumlu mühendis olarak adı geçen Abdullah Ayababa hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ayababa'nın deprem sonrası Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

