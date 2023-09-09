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Spor 38 maçta 100 gol attı! Galatasaray genç yeteneği kaptı!
Spor

38 maçta 100 gol attı! Galatasaray genç yeteneği kaptı!

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:17:00 -
38 maçta 100 gol attı! Galatasaray genç yeteneği kaptı!

Galatasaray, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ı transfer etti. Silivrispor altyapısından yetişen ve 38 maçta 100 gol atan bu genç yetenek, sarı-kırmızılı renklere katıldı.

Galatasaray, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ı transfer etti. Silivrispor altyapısından yetişen ve 38 maçta 100 gol atan bu genç yetenek, sarı-kırmızılı renklere katıldı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerinin yanı sıra geleceğe yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bu kez dikkat çeken isim, Silivrispor altyapısından yetişen ve golcü özellikleriyle ön plana çıkan Mustafa Kürşat Tümay.

GENÇ YILDIZIN PERFORMANSI

Mustafa Kürşat Tümay, geçtiğimiz sezon Silivrispor altyapısında 38 maçta attığı 100 golle büyük bir çıkış yakaladı. Genç yetenek, İstanbul'daki altyapı liglerinin en etkili golcülerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekti.

ALTYAPIDAN YILDIZLAR ÇIKARMAYA DEVAM

Galatasaray, son dönemde altyapısından yetişen oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Emin Bayram gibi isimlerin ardından Mustafa Kürşat Tümay da bu geleneği sürdüren bir transfer olarak ön plana çıkıyor.

TRANSFER DETAYLARI
Mustafa Kürşat Tümay'ın transferiyle ilgili olarak Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bildirimde bulundu. Bonservis bedeli konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, Sarı-Kırmızılı takımın, Silivrispor'a oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay vereceği gelen bilgiler arasında.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu transfer, Galatasaray'ın genç yeteneklere verdiği önemi ve geleceğe yönelik yatırımlarını bir kez daha gösteriyor. Mustafa Kürşat Tümay'ın Galatasaray forması altında neler başarabileceği merakla bekleniyor.

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